FIFA langes taas ränka korruptsiooniskandaali, suurelt mängus PSG ja ManCity

Der Spiegel kirjutas koguni eraldi raporti, kuis väideti, et Infantino tegi tõsist tööd PSG ja MancCity heaks, et mõlemad mahuksid ikka ilusasti Financial Fair Play reeglite sisse. Infantino asus väidetavalt võitlusesse koguni klubide finantsküsimusi haldava organisatsiooniga ja surus seal tänu Platini abile oma soovi ka läbi. Taktikaks olid ikka ebamõistlikult suured sponsortehingud.

Sarkozy kohta tõi Football Leaks välja, et 2010. aastal ütles ta Katari emiirile Tamim Al-Thanile, et PSG ostmise ja Prantsusmaal spordikanali BeIN Sportsi avamise järel saavad nad kindlasti 2022. aasta jalgpalli MM-i korraldusõiguse.

Der Spiegeli teatel peaksid nii ManCity kui ka PSG saama Financial Fair Play reeglite järgi karmilt karistada, kuna ManCity araablastest omanikud on seitsme aastaga klubisse pumbanud 2,7 miljardit eurot. Seda on tehtud tänu aktsionäridele ja ebamõistlikult suurtele sponsorlepingutele. Katarist pärit omanikud on PSG klubisse samamoodi toonud 1,8 miljardit eurot. Mõlemal klubi puhul on paika pandud reegleid karmilt rikutud.

