FIFA andis Mehhiko jalgpalliliidule hoiatuse solvavate laulude pärast

Maailma juhtiv jalgpalliorganisatsioon FIFA avaldas pahameelt Mehhiko fännide solvavate ja diskrimineerivate laulude üle, mis tulid kuuldavale nende Maailmajagude turniiri avamängus.

Insident juhtus pühapäevases matšis Portugali vastu, mis lõppes 2:2 viigiga. FIFA sõnul on süüdlaseks ainult väike hulk fänne, kuid lubati võtta kasutusse karmimad meetmed. Vaid paar päeva enne Mehhiko mängu anti kohtunikele võimalus peatada mänge, kui fännid peaksid käituma ebasobivalt.

Kuid FIFA pressiteade ei sisaldanud informatsiooni karistuse kohta, mis on ees ootamas Mehhiko jalgpalliliitu. Trahv võib tulla suur, sest korra on neid see aasta juba karistatud homofoobsete laulude pärast.

Mehhiko järgmiseks vastaseks Maailmajagude turniiril on Uus-Meremaa, kellega kohtutakse kolmapäeval.