FC Barcelonale ei meeldi homofoobi toetava Ronaldinho poliitilised vaated

Delfi Sport RUS

Ronaldinho Foto: Vitali Timkiv, Sputnik/Scanpix

Hispaania ajaleht Sport kirjutab, et FC Barcelona jalgpallimeeskond on otsustanud, et nende endine äss Ronaldinho enam klubi saadiku rollis nii palju ei esinda.