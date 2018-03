Farss Egiptuse presidendivalimistel: üle miljoni inimese rikkus sedeli, suur osa neist hääletasid Klavani tiimikaaslase poolt

Mohamed Salah Foto: FABRICE COFFRINI, AFP/Scanpix

Egiptuse presidendivalimised on ülekaalukalt võitmas praegune riigipea Abdel-Fattah el-Sisi. Väga võimalik, et teise koha sai Ragnar Klavani klubikaaslane Mohamed Salah - olgugi et Salah isegi ei kandideerinud!