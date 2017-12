Eric Cantona pani Gary Linekerile humoorikalt puid alla

Endine Prantsuse ründeäss Eric Cantona tegi Eurospordi Facebooki lehel kavala torke endise Inglise koondislase ja praeguse telekommentaatori Gary Linekeri suunas.

Lineker on viimastel aastatel palju kordi Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) suunas teravalt sõna võtnud ning olnud korruptiivse organisatsiooni üks valjuhäälsemaid avalikke kriitikuid.

Hoolimata sellest mängis Lineker MM-finaalturniiri alagruppide loosimisel suurt rolli, olles üheks õhtu juhtidest.

"Olin väga üllatunud, kui nägin Gary Linekeri üritust juhtimas - meest, kes on nimetanud FIFA-t maailma kõige korruptiivsemaks organisatsiooniks," põrutas Cantona. "Kurat, tundub, et nad teavad mõnda Gary suurt saladust! Pea vastu - me leiame viisi, kuidas sind sealt välja saada!"