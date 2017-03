Endine Nõukogude Liidu koondise jalgpallur Sergei Šavlo kritiseeris Venemaa jalgpallikoondist.

"See on alati suur pettumus, kui meeskond kaotab. Aga seda ei juhtu, et ühe päevaga olukord muutub. Täna ei ole meil meeskonnas mängijaid, kes suudaks väljakul meistriteoseid korda saata," kommenteeris Šavlo pärast Venemaa koondise 3:3 viigimängu Belgiaga, kirjutab Sport-Express.

Venemaa oli enne kahvatut viigimängu Belgiaga jäänud alla Elevandiluurannikule 0:2 ja Katarile 1:2.

"Me ei ole hetkel maailma tippmeeskond. Kas praegust Venemaa koondist võiks nimetada kõigi aegade nõrgimaks? Jah. Meil oli põlvkond, kes rõõmustas publikut, kuid neist on alles vaid Akinfejev ja Širokov. Praegused koondislased peavad mõistma, et nad peavad edasi pingutama," lisas Moskva Spartaki tegevdirektorina töötav Šavlo.

Venemaa suutis eile Sotšis Belgia vastu viigi välja võidelda viimase veerandtunniga, mil seisult 1:3 löödi kaks väravat.