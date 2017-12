Endine tippjalgpallur George Weah valiti Libeeria presidendiks

Weah, kes on esimene Aafrika jalgpallur, kes on pälvinud FIFA maailma parima jalgpalluri tiitli ja parima väravaküti kuldse palli ehk Ballon d’Ori, võitis presidendivalimised selgelt, olles rahva poolt eelistatuim riigi 15 maakonnast 12-s, vahendab Daily Mirror.

Weah’ oponent Joseph Boakai, kes on viimased 12 aastat olnud Libeeria asepresident, saavutas võidu vaid kahes maakonnas.

Weah kuulutas oma võitu ka Twitteris: „Sügava emotsiooniga tahan ma tänada sind, Libeeria rahvas, täna minu austamise eest oma häältega. See on suur lootus.”

It is with deep emotion that I want to thank you, the Liberian people, for honoring me with your vote today. It is a great hope. #Liberia #Liberia2017