Endine Prantsusmaa peatreener võib tõusta USA koondise juhendajaks

Endine PSG ja Prantsusmaa jalgpallikoondise peatreener Laurent Blanc võib tõusta USA koondise uueks juhendajaks.

51-aastane prantslane on olnud tööta alates eelmise aasta juunist, mil ta lahkus PSG-st.

Üllatuslikult 2018. aasta MM-finaalturniirilt eemale jäänud USA vajab uut peatreenerit, sest Bruce Arena pani eelmisel nädalal ameti maha.

France Footballi arvates on just Blanc tõusnud peafavoriidiks, kuid lisaks endisele maailmameistrile on ameeriklaste valikus ka USA U20 noortekoondise praegune juhendaja Tab Ramos, Sporting KC boss Peter Vermes ja Gerardo Martino Atalanta Unitedist.