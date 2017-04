Endine Nõukogude Liidu koondislane: Ukraina peaks Venemaal toimuvat jalgpalli MMi boikoteerima

Kahel MM-finaalturniiril Nõukogude Liidu jalgpallikoondist esindanud ukrainlane Vassili Rats soovitab Ukraina koondisel 2018. aastal Venemaal toimuvaid maailmameistrivõistlusi boikoteerida.

"Ukraina koondis on hetkel sellises seisus, et meil on vähe lootust MM-finaalturniirile jõuda. Ja selline olukord on isegi hea, sest finaalturniir toimub Venemaal, kellega me sõjas oleme. Kui Ukraina ikkagi MMile jõuab, siis tasuks seda võistlust boikoteerida," rääkis Rats väljaandele Vgolos.

Ukraina koondis jagab hetkel MM-valiksarja I-alagrupis koos Türgiga 3.-4. kohta, jäädes Horvaatiast maha viie ja Islandist kahe punktiga.

1986. ja 1990. aasta MMil mänginud Rats pidas Nõukogude Liidu koondises 47 mängu ja lõi neli väravat. Kolmel korral tuli ta Kiievi Dünamo koosseisus ka Liidu meistriks.