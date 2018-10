Endine Itaalia koondise jalgpallur lõpetas juba kolmandat korda karjääri

Cassano oli nädal aega treeninud Itaalia tugevuselt kolmanda liiga klubi Virtus Entellaga, kui otsustas taas putsad varna riputada.

"Kätte on jõudnud päev, kus otsustasin, et minu karjäär on tõesti läbi," sõnas 36-aastane Cassano. "Viimaste päevade jooksul mõistsin, et mul pole enam mentaliteeti, et järjepidevalt treenida. Jalgpalli mängimiseks on vaja kirge, talenti ning kõige enam pühendumust, aga minu elus on juba teised prioriteedid."

Esimest korda lõpetas Cassano karjääri 2017. aasta juulis, kaheksa päeva pärast liitumist Itaalia klubi Hellas Veronaga. Kõigest mõned tunnid hiljem muutis itaallane oma meelt ja teatas, et jääb siiski meeskonna juurde. Kuus päeva hiljem otsustas Cassano teist korda oma karjäärile joon alla tõmmata.

Cassano jõudis karjääri jooksul mängida nii AS Roma, Madridi Reali, AC Milani kui Milano Interi ridades. 2007. aastal võitis ta Madridi klubiga Hispaania meistritiitli. 2011. aastal tuli ta Itaalia meistriks AC Milaniga. Itaalia koondist esindas ta 39 korda ja lõi 10 väravat.