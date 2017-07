Endine Chelsea pallur põhjustas Ameerikas skandaali

Endise Chelsea ja Prantsuse koondise palluri Florent Malouda tõttu on Põhja- ja Kesk-Ameerika meistrivõistlustel ehk Gold Cupil puhkenud skandaal: nimelt mängis Malouda Prantsuse Guajaana koondise eest, kuigi FIFA seda ei lubanud.

Segaduse põhjuseks on tõsiasi, et Prantsuse Guajaana ei kuulu küll FIFA-sse ehk ei saa osaleda näiteks MM-valikturniiridel, kuid Põhja- ja Kesk-Ameerika jalgpalli haldavasse ning Gold Cupi korraldavasse CONCACAF-i nende jalgpalliliit kuulub. Kuna Malouda on varem Prantsuse koondise eest mänginud, ei tohi ta FIFA regulatsioonide kohaselt nende egiidi all toimuvatel võistlustel mõnda teist rahvusmeeskonda esindada.

Kui tavapäraselt mängitakse CONCACAF-i turniirid nende oma reeglite järgi, siis Gold Cupil kehtivad FIFA reeglid. Sellega ei olnud aga Prantsuse Guajaana vutiisad kursis ning Malouda jooksis turniiri esimesele mängule koondise kaptenina.

Kuigi Prantsuse Guajaana ja Honduras pidasid maha 0:0 viigi, on tõenäoline, et CONCACAF-i distsiplinaarkomitee otsusega muudetakse see guajaanlaste tehniliseks kaotuseks.

Prantsuse Guajaanas sündinud Malouda esindas Prantsuse koondist 80 korral ning tuli 2006. aastal ka MM-hõbedale. Hetkel pallib 37-aastane äärepoolkaitsja India liiga meeskonna Delhi Dynamos ridades.