Endine Brasiilia jalgpallitäht on paljas kui püksinööp? Ametivõimud avastasid mehe kontolt vaid mõne euro

Brasiilia kohus otsustas Ronaldinhot ja tema venda karistada 2 miljoni euro suuruse rahatrahviga, kuna nende ettevõte ehitas kaitse all olevale maa-alale hoone. Kohtuvaidlus ametivõimudega kestis neli aastat ja päädis vendade jaoks mitmemiljonilise trahviga, kirjutab Marca.

Ronaldinho andis mõista, et tal pole vahendeid trahvi tasumiseks. Seepeale blokeerisid ametivõimud endise jalgpalluri konto, kus arvel oli vaid kuus eurot.

Ronaldinholt konfiskeeriti pass, et ta ei saaks Brasiiliast lahkuda.

Jalgpalluri elustiil aga ei viita asjaolule, et tal oleks näpud põhjas. Alles mõned kuud tagasi läbis meediat kulutulena uudis, et Ronaldinho kosib kaks naist korraga. Pulmapidu kuue euro eest just ei tee. Särava sportlaskarjääri jooksul teenis ta üle 100 miljoni dollari.