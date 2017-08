Endine Barcelona pallur, Mehhiko koondise kapten on mässitud narkokaubandusse?

Mehhiko jalgpallikoondise kapten Rafael Marquez on üheks 22 inimesest, keda USA võimud seostavad osalusega narkokaubandusvõrgustikus.

Hetkel kodumaal Atlase ridades palliv keskkaitsja ja keskpoolkaitsja on väidetavalt seotud suure narkokaubandusorganisatsiooniga, mida juhib Mehhiko kartelliliider Raul Flores Hernandez, kirjutab AP.

Väidetavalt on Marquez ning Mehhikos tuntud laulja Julio Cesar Alvarez erinevatel aegadel tegutsenud Flores Hernandeze esindajatena ning hoidnud enda käes ka organisatsiooni vara.

USA võimud on 22 inimesele ning 43 Mehhikos asuvale juriidilisele isikule peale pannud ka sanktsioonid: kõigi nende USAs asuvad varad on külmutatud ning Ameerika Ühendriikide kodanikel on nendega keelatud äri teha.

38-aastane Marquez on oma pika karjääri jooksul mänginud näiteks Barcelonas ning koos Joel Lindperega ka New York Red Bullsis.