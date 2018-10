Endine Arsenali ja Manchester Unitedi ründetäht lõpetab karjääri

"Millal ma peaksin lõpetama? Ilmselt selle hooaja lõpus," sõnas 35-aastane van Persie. "Ma saan 36-aastaseks ning olen olnud profijalgpallur 18 aastat. Viiendast eluaastast saadik olen ainult jalgpalliga seotud olnud."

Tänavuse aasta jaanuaris taasliitus van Persie Hollandi klubi Feyenoordiga. "Ma ei ütleks, et minu aeg Feyenoordis on edukas vaid siis, kui tiitli võidame. Minu jaoks on Feyenoordis mängimine olnud väga edukas. Rõõm, mida tunnen jalgpalli mängides, on Feyenoordis minu juurde tagasi tulnud."

Robin van Persie karjäär saigi alguse Feyenoordi klubis. 2004. aastal liitus ta Londoni Arsenaliga, kus ta lõi üheksa aasta jooksul 278 mänguga 132 väravat.

Manchester Unitedi ridades mängis ta aastatel 2012-2015. Unitedi eest võitis ta 2013. aastal Premier League'i. Viimased kolm aastat enne Feyenoordiga taasliitumist veetis hollandlane Türgis Fenerbache meeskonnas.