Eilsele Inglismaa - Leedu jalgpalli MM-valikmängule Wembley staadionil eelnes emotsionaalne hetk, kui Sunderlandi ründaja Jermain Defoe kõrval jalutas väljakule viieaastane poiss, kellele arstid on ennustanud elupäevi vaid paari kuu jagu.

Sunderlandi fännidele juba tuntud Bradley Lowery põeb haruldast vähivormi neuroblastoom. Raske diagnoosi sai ta kaheaastaselt. Hoolimata mitmest keemiaravi sessioonist tuli kasvaja mullu juulis tagasi ning hiljuti avastati veel teinegi kasvaja seljast.

Poisi vanemad lootsid kuni eelmise aasta lõpuni, et tema elu on võimalik päästa vaid USA haiglas, kuid detsembris selgus, et vähk on ravimatu ja ravi vaid pikendaks poisi elu. Kuna kaaskodanike abiga on juba kogutud 700 000 naela ja see on siiski pere ainus lootus, siis otsustasid nad USA ravile siiski võimaluse anda.

Lowery'd tahavad lapsele pakkuda nii palju positiivseid mälestusi kui võimalik. Jaanuaris võitis ta BBC kuu parima värava auhinna penalti eest, mille sai Premier League'i mängu eel lüüa Chelsea väravavahi Asmir Begovici selja taha.

Hiljuti külastas Defoe noort fänni koos teiste Sundelandi mängijatega ka haiglas ning postitas sotsiaalmeediasse pildi, kuidas Bradley tema kaisus magama on jäänud.