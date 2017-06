Egiptuse klubist lahkunud ründaja: mind hoiti pantvangis - pass võeti ära, iga värava järel pidin palvetama

Endine Tottenham Hotspuri ründaja Souleymane Coulibaly avaldas oma Twitteri kontol Egiptuse jalgpalliklubi Al Ahly orjastavad tingimused.

22-aastane Elevandiluuranniku mängumees väitis, et klubi juhid piirasid tema religioosseid ja poliitilisi vabadusi ning sundisid mängima stiilis, mis palluri häid omadusi kuidagi välja ei toonud.

"Mul on väga kahju, aga ma ei saanud selles tiimis enam jätkata. Mu passi hoiti pantvangis. Mulle öeldi ette, mida ma pean tegema - näiteks maha põlvitama ja iga värava järel palvetama. Ma ei tundnud end selles tiimis ja keskkonnas mugavalt. Andsin endast viis kuud parima, aga mu mõõt sai täis," rääkis Coulibaly.

"Meeskond ei olnud väga vastutulelik. Nad ei söötnud kunagi palli, seega ma pidin võitlema, et pall enda valdusse saada ja värav lüüa. Treener sundis mind mängima nii, nagu tema tahtis. Ma ei saanud mängida nii hästi, kui ma oleks suutnud. Kui ma tema korraldusi ei järginud, viidi mind kontorisse ja karjuti mu peale."

"Mu naine ja lapsed on traumeeritud. Nad on kristlased ning nad ei tundnud oma usku praktiseerides selles riigis mugavalt. Lahkusin esimesel võimalusel, kui passi oma valdusse sain. Nad kohtlesid mind kui orja. Ja kõike seda raha pärast. Kui FIFA tahab mind selle eest karistada, olen valmis tagajärgedega leppima. Minu meelerahu ja ohutus on mulle kõige tähtsamad. Vabandan," lisas ründaja.