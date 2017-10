Eestiga sarnases olukorras oleva Norra koondise treener aeti pressikonverentsil vihale

Norra jalgpallikoondis astub neljapäeval MM-valiksarjas võõrsil vastu San Marinole. Küsimus, kas käesolev laager on meestele mõnes mõttes puhkuse eest, ajas aga rootslasest peatreeneri Lars Lagerbäcki endast välja.

"Kas sa mõtled seda küsimust tõsiselt?" põrutas Lagerbäck. "Mul on raske aru saada, mida sa puhkuse all mõtled."

Täpsustavale küsimusele, millist ohtu kujutab endast meeskond, kes on viimasest 145 mängust võitnud vaid ühe, vastas 69-aastane loots: "Oht on alati olemas, kuigi ma oleksin väga ülaltunud, kui me ei võidaks."

Sarnases olukorras on sel nädalal ka Eesti. Kui Norrat ootavad ees võõrsilmäng kääbusriigiga ja kodumäng Põhja-Iirimaaga, siis meie mängime laupäeval Gibraltariga (kohtumine peetakse Portugalis - toim) ja teisipäeval võõrustame Lillekülas staaridest kubisevat Bosnia ja Hertsegoviinat.

Ka tabeliseis on meil Norraga sarnane. Mõlemad oleme minetanut lootuse pääseda 2018. aasta MM-finaalturniirie. Norra on C-alagrupis Saksamaa, Põhja-Iiri, Aserbaidžaani ja Tšehhi järel viies, olles meist isegi ühe punkti vähem (7) teeninud. Viimases kohtumises jäädi suurelt 0:6 alla Saksamaale. Võidetud on vaid Aserbaidžaani ja San Marinot. Meil on aga lisaks võitudele Gibraltari ja Küprose üle ette näidata viik grupis kolmandat kohta hoidva Kreekaga.