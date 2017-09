Eesti taustaga jalgpallur sattus Põhja-Koreas raketikatsetuse keskmesse: tahtsime sealt võimalikult kiiresti minema pääseda!

Eesti päritolu Austraalia jalgpallur Erik Paartalu oli parasjagu Põhja-Korea pealinnas Pyongyangis, kui riigi diktaator Kim Jong-un järjekordse raketikatsetuse teele saatis.

Austraalias üles kasvanud ning kängurumaa koondise eest kaks mängugi mänginud Paartalu pallib hetkel India kõrgliigaklubis Bengaluru FC, mis pidas Aasia klubide karikavõistluste poolfinaalis kohtumise Põhja-Korea klubi 25. aprilliga. Kümmekond päeva tagasi sõideti võõrsilmängu mängima Pyongyangi.

"Üks asi on sõita riiki, kus parasjagu käib sõda või mis on ebastabiilne. Põhja-Korea on ikka totaalselt midagi muud," rääkis Paartalu BBC-le. "Astusime sisuliselt teadmatusesse."

Sekeldused algasid kohale jõudes juba lennujaamas. "See oli küll rahvusvaheline lennujaam, kuid meie lennuk oli ainus, mis seal maandus. Meie pagasiga oli aga mingisugune segadus, mistõttu pidime lennujaamas mitu tundi ootama. Samal ajal lõppes poodide ja immigratsiooniosakonna töötajate tööpäev ning nad läksid ära, pannes isegi tuled kustu. Olime lennujaamas ihuüksi."





Kui meeskonnaga lõpuks tegelema hakati, võeti esimese asjana neilt ära telefonid. "Olime oma Whatsappi grupis jaganud erinevaid Põhja-Koread mõnitavaid pilte. Meile rõhutati, et me need ära kustutaksime, aga istusime seal ikka ootuses, et keegi võib vahele jääda."

Suur osa tiimi pagasist - vormid, pallid, putsad - ei jõudnudki õigel ajal kohale, mistõttu pidid mängijad endale esimeseks treeninguks jalavarjud ostma hotellis kohaliku müüja käest. Paartalu sõnul küsiti neilt võltskauba eest 150-200 dollarit. "Kui tagasi hotelli jõudsime, oli kõik imekombel kohale jõudnud."

Kohtumine peeti 1. mai staadionil, mida peetakse maailma suurimaks. Hiiglaslikel tribüünidel on kohti 114 tuhandele inimesele, kuid Paartalu mänguks oli kohale tulnud vaid üheksa tuhande pealtvaataja ringis. "Paarsada last punastes dressides plaksutasid väga koreograafiliselt ja sünkroniseeritult."

Mäng ise lõppes väravateta viigiga, kuid avamängu 3:0 võit viis edasi finaali Bengaluru. Riigist lahkuda sai India klubi alles kaks päeva pärast matši. Viimasel hommikul ärgati uudise peale, et Põhja-Korea katsetas taaskord ballistilist raketti.

"Meil oli hotellis kuus telekanalit, mille seas oli ka paar Hiina kanalit. Saime teada, et põhjakorealased olid kell kuus hommikul raketi välja tulistanud. Kui end hotellist välja registreerisime, öeldi meile, et kui oleksime kell kuus õues olnud, oleksime näinud, kuidas rakett otse meie hotelli kohalt lendas. Vaatasime meeskonnakaaslastega üksteisele otsa - kõigi ilme oli selline, et "kaome siit, kus kurat"."

Paartalu ja Bengaluru mängivad Aasia karikavõistluste - mis on Aasia klubijalgpalli tugevuselt teine võistlussari - finaalis tadžikkide FC Istikloli vastu.