Eesti Jalgpalli Liit saab UEFA-lt peaaegu miljon eurot

Eesti jalgpallikoondis. Foto: Rauno Volmar

Euroopa Jalgpalli Liit UEFA annab oma kodulehel teada, et sügisel alguse saav Rahvuste liiga on ka osalejatele rahaliselt kasulik. Nimelt on solidaarsusfondist kõikidele ette nähtud kopsakas rahasumma.