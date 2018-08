Eelmise aasta juulis kokku kukkunud Ajaxi noorjalgpallur tuli koomast välja

Märgilise sündmuse puhul otsustas Nouri vend Abderrahim Nouri avalikkusele noormehe tervislikust seisundist ülevaate anda.

"Tema neuroloogiline olukord on parem kui mõned kuud tagasi," ütes Abderrahim Nouri Hollandi rahvusringhäälingule NOS. "Füüsiliselt on see siiski väga raske. Ta ei suuda ennast liigutada. Ta lebab enamus ajast voodis ning saab liigutada vaid pead. Vahel me tõstame ta ratastooli istuma."

"Tema immuunsüsteem on nõrgenenud ning kõigub palju. Ma ei tahaks detailidesse minna, aga tal on olnud raskeid aegu," lisas vend. "See on ajukahjustuse saanud inimese puhul normaalne. Need olid väga rasked ajad."

Ta lisas, et Abelhakiga on võimalik ka kommunikeeruda. Koomast ärkamise esimestel päevadel see nii ei olnud. "Kui sa küsid temalt midagi ja ütled "ava oma suu" või "liiguta kulme", siis ta saab seda teha."

Ajaxi klubi tunnistas juunis, et Nourile ei suudetud südamerabanduse järel väljakul vajalikku arstiabi osutada. "Tunnistame oma vastutust ja võlgnevust selle tagajärgede eest," ütles Ajaxi tegevdirektor Edwin van der Sar. "Olime pikka aega veendunud, et Abdelhak sai väljakul parimat võimalikku abi."

Juhtunut uurides pöördus Ajax ekspertide poole, kes leidsid, et defibrillaatorit oleks pidanud kasutama palju kiiremini. "Kui seda oleks tehtud, oleks Abdelhak praegu paremas seisus," tõdes endine Manchester Unitedi väravavaht. "See pole kindel, aga see on võimalik."

Maroko juurtega Amsterdamis sündinud Nouri pidas debüüthooajal 2016/2017 Ajaxi eest 15 kohtumist.