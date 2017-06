Eden Hazardi ootab kardetust pikem mängupaus

Algselt oli Belgia jalgpalliliit avaldanud, et treeningul pealelööki tehes õnnetult libisenud Hazardi ootab "vaid" 6-8 nädala pikkune mängupaus.

"Pahkluu operatsioonil läks kõik hästi, nüüd alustan taastumisprotsessi. Tulen tagasi tugevamana! Tänan teid toetuse eest!" kirjutas 26-aastane belglane Twitteris.

Everything went well with my ankle operation, now I start the road to recovery! I will be stronger. Thank you for your support!! pic.twitter.com/aokirnytkW