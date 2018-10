Eden Hazard: tahan mängida taas Jose Mourinho käe all

Mourinho juhendas Hazardi aastatel 2013-2015, kui portugallane oli Chelsea peatreener. 2015. aastal vallandati Mourinho kehvade tulemuste tõttu Chelsea eesotsast.

"Viimane hooaeg Mourinho käe all ei olnud meeldiv. Me ei võitnud kohtumisi ning jäime rutiini kinni. Treeningutest puudus lõbu ning see oli kõigile osapooltele parim, et koostöö lõpetati," sõnas Hazard Belgia ajalehele HLN.

"Kui minult nüüd küsitakse, mis peatreeneriga tahaksin enim koostööd teha, vastaksin Mourinho," lisas belglane. "Kui tulemused on kehvad, hakkab ta mängijaid kritiseerima, aga ajapikku aktsepteerisin seda, see on osa tema iseloomust."

"Kui me võidame, on Mourinho parim treener, keda ette kujutada. Siis on ta sinu sõber ja laseb teha kõike, mida soovid. Tahad ühte vaba päeva? Mourinho annab kaks. Ma kahetsen, et ei saanud Mourinhoga Chelseas rohkem koos töötada. Olime meeskond, kes võitis palju tiitleid, lihtsalt olukord lõppes negatiivselt."