Eden Hazard: ma ei vääri Ballon d'Ori, andke tiitel Mbappele

27-aastane Hazard pääses karjääri jooksul kolmas kord Ballon d'Ori kandidaatide hulka. 2015. aastal sai ta lõpuks maailma parimate pingereas 8. ja 2017. aastal 19. koha.

"Kuigi ma arvan, et mul oli väga hea aasta, pean kahe jalaga maa peale jääma. Ma ei vääri Ballon d'Ori. Ma leian, et on minust paremaid mängijaid," sõnas Hazard RTFB-le.

Belglane lisas: "Ballon d'Ori võitmine pole minu jaoks eesmärk. Kui ma ühel päeval selle võidan, on suurepärane, kui mitte, pole see probleemiks."

Kes vääriks 2018. aasta maailma parima tiitlit? "Varem ma öelnuks, et Luka Modric, kuid ta mängis augustis ja septembris vähe. Kui võtta arvesse ka uue hooaja algust, siis pakuksin Kylian Mbappet," avaldas Hazard oma lemmiku.