Donald Trump kohtus FIFA presidendi Infantinoga. "Ehk saaks ühel päeval jalgpalli nime lõplikult football'ist soccer'iks muuta?"

Infantino kinkis Trumpile FIFA särgi numbriga 26 - USA võõrustab koos Kanada ja Mehhikoga teadupoolest 2026. aasta MM-finaalturniiri. Lisaks sellele andis FIFA president Trumpile ka sümboolselt kohtuniku kaardipaki kollase ja punase kaardiga. Trump üritas punast kaarti ka näidata, aga esialgu ei tulnud see tal kõige paremini välja:

Worst card-brandishing technique of all timepic.twitter.com/5SilcTq0V8 — Adam Hurrey (@FootballCliches) August 28, 2018





"Jalgpall on tulnud tõesti pika tee. Ehk võib seda mängu kutsuda ka football'iks, aga siin ütleme selle kohta soccer. Ehk muudetakse ühel päeval nimi ära? Ma pole kindel, vaatame," kiitis Trump FIFA tööd.

"Gianni Infantino on sedavõrd austatud ja tähtis mees, et kui mu poeg kuulis, et ta siia tuleb, soovis ta kindlasti temaga kohtuda."