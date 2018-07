Dokumendid paljastavad: Katar sai jalgpalli MM-i tänu endiste CIA agentide ja PR-agentuuri räpasele lobitööle

Briti ajaleht Sunday Times paljastas dokumendid, millest ilmneb, et Katar võitis 2022. aasta jalgpalli MM-i korraldusõiguse FIFA reegleid rikkudes ja konkurente saboteerides.

Dokumentide kohaselt kasutas Katari kampaaniaga tegelenud tiim endiste CIA agentide ja PR agentuuri teeneid, et levitada samuti MM-i korraldajaks pürginud USA ja Austraalia kohta võltspropagandat.

Muu hulgas palgati prominentseid isikuid, et nad oma riikide kampaaniaid kritiseeriks, jätmaks mulje, et Austraalial ja USA-l pole kodumaal suurturniiri suhtes piisavalt toetust. Näiteks maksti ühele Ameerika professorile 9000 dollarit, et ta kirjutaks negatiivse raporti MM-i mõjust USA majandusele. Samuti värvati negatiivseid artikleid kirjutama USA ja Austraalia ajakirjanikke ja blogijaid, kes ühtlasi korraldasid proteste Austraalia ragbimängudel.

Dokumendid olevat Sunday Timesile lekitanud Katari kampaania kallal töötanud vilepuhuja.

Taolise räpase mänguga rikkus Katar rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA reeglit, mis sätestab, et "kandidaadid ei tohi teha ühtegi kirjalikku ega suulist avaldust teiste kandidaatide või alaliitude kohta, kes on avaldanud huvi võistlusi korraldada".

Briti parlamendiliige, endine Inglise jalgpalliliidu esimees David Triesman kutsus FIFA-t üles uusi asitõendeid põhjalikumalt uurima ja Katarilt korraldusõigust ära võtma. Katari asemel soovitab ta MM-i anda hoopis Inglismaale.