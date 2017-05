Diego Maradona endine agent sooritas enesetapu

Argentina meedia teatel läks mees hiljuti lahku oma naisest ning kannatas depressiooni all.

58-aastane Cyterszpiler, kes Maradona omal ajal Argentinast Napolisse aitas, oli Itaalia jalgpalli kuluaarides tuntud tegija. Lisaks Maradonale on ta esindanud ka teisi endisi Serie A mängijaid nagu Mariano Andujar, Gonzalo Bergessio ja Pablo Barrientos.

Kuni eilseni oli ta ka Sevilla ründaja Luciano Vietto ja Malaga kaitsja Martin Demichelise agent.

According to Clarin, Maradona's first agent, Jorge Cyterszpiler, has died after plunging from a 7th floor balcony in Buenos Aires. pic.twitter.com/tNKiweC3Hl