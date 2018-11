Diego Maradona eitas Lionel Messi kritiseerimist: ta on minu sõber

Oktoobris andis Maradona Fox Sportsile teleintervjuu, kus rääkis, et Messi pole õige liidritüüp. "Meeskonna kaaslastega rääkimise asemel eelistab Messi PlayStationiga mängida ning siis ta tahab veel väljakul liider olla. On mõttetu teha liidrit inimesest, kes käib 20 korda enne mängu WC-s."

Nüüd sõnas Maradona Hispaania väljaandele Marca, et tema juttu tõlgendati valesti. "Ma ütlesin vaid, et Messi on fenomen. Ma lisasin, et on mängijaid, kes peavad enne kohtumist käima 20 korda WC-s. Ma ei vihjanud kuidagi Messile."

"Messi on minu sõber ja oma sõpradest ma halvasti ei räägi."

Maradona lisas, et Messi peaks naasma ka Argentina koondise juurde. Messi on jäänud eemale kõigist kolmest Argentina sõpruskohtumisest, mis on toimunud pärast suvist jalgpalli MM-i.