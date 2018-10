"Mulle tõesti tundub, et see tüli on ülepaisutatud. Vahest te ei vaadanud viimast 3:2 võidumängu Newcastle Unitedi üle, kuid mina nägin seal suurepärast Paul Pogbat," sõnas Deschamps tänasel Prantsuse koondise pressikonverentsil.

"Ma olen kindel, et Jose (Mourinho) nägi sama, mida mina. Ma arvan, et väiksest tülist on tehtud märksa suurem number. Selliseid asju juhtub tihti," lisas prantslane.