Deschamps: mängisime alla oma võimete

"Vastased olid meist paremad ja me polnud piisavalt head," sõnas Deschamps mängujärgselt ajakirjanikele. "Kuna me polnud piisavalt agressiivsed, oli loogiline, et Holland võitis."

Kuigi prantslastel olid puudu Manchester Unitedi mängumehed Paul Pogba ja Anthony Martial, ei tahtnud peatreener kaotust sellega välja vabandada.

"See pole vabandus. Peaksime mängima kõrgemal tasemel, tegime liiga palju tehnilist paarki," tunnistas Deschamps. Prantsusmaal lõppes eilsega ühtlasi 15-mängulise kaotusteta seeria.

Hollandlaste juhendaja Ronald Koeman oli üllatunud, et tema hoolealused Prantsusmaa nii kergelt üle mängisid. "Pealelöögid olid 12:2 meie kasuks. Kui nii vaadata, siis õiglane tulemus. Vastaste väravavaht oli väga tasemel, muidu võinuks seis olla ka 3:0 või 4:0," rääkis Koeman.

Enne Rahvuste liiga alagrupiturniiri viimast mängu, kus Holland kohtub Saksamaaga, edestavad prantslased hollandlasi ühe punktiga. Sakslased peavad sõltumata viimasest mängust leppima viimase kohaga ja kukuvad B-divisjoni.