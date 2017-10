David Beckhami poeg valmistas isale pettumuse

Jalgpallilegend David Beckham peab tasapisi leppima tõsiasjaga, et tema kolmest pojast ei hakka ükski professionaalseks jalgpalluriks.

42-aastase Beckhami suurimad lootused olid seotud keskmise poja Romeoga, kuid ühel päeval teatas ka tema, et vutikarjäär teda ei huvita. “Üks osa minust oli täiesti löödud,“ avldas endine Manchester Unitedi legend, kuid lisas, et jalgpallurikarjääril on ka omad vead. “Seetõttu tundsin teisalt ka kergendust.“

Kui Romeo on tegev moemaailmas, siis Beckhamite kõige vanem poeg Brooklyn on juba 18-aastane ning endine Londoni Arsenali noortesüsteemi mängumees on tippjalgpalli enda jaoks maha kandnud. Kõige noorem poeg Cruz on aina aktiivsemalt tegutsemas muusikamaailmas.