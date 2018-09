David Beckhami jalgpalliklubi avalikustas nime ja logo

Klubi ametlik nimi on Club Internacional de Fútbol Miami, millega rõhutatakse meeskonna suurt seost Miami hispaaniakeelse kogukonnaga.

Uus meeskond hakkab USA meistriliigas mängima alates 2020. aastast. Hetkeseisuga pole klubil veel oma kodustaadionit, kuid Beckhamile kuuluv firma Miami Beckham United kavatseb selle järgmisel aastal ehitada.

Täna esitleti lisaks meeskonna nimele ka Inter Miami logo. Meeskonna ametlikeks värvideks on roosa, must ja valge.

Four years ago, we dreamt of a soccer club.

Today, we’re proud to announce the official crest of that club.

Join us on a journey that has only just begun.

THIS IS US. THIS IS MIAMI.#InterMiamiCF #ThisIsMiami #MLS pic.twitter.com/uw8QOA2lfG