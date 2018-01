David Beckham täitis pikaaegse unistuse ning lubab Miamis teha suuri tegusid

Inglismaa jalgpallilegend David Beckham viis ellu pikaaegse unistuse ning on nüüdsest USA jalgpalliklubi Miami omanik.

Juba pikka aega on räägitud, et Beckham toob USA jalgpalliliigasse uue tiimi ning nüüd sai selgeks, et inglane on Miamis baseeruma hakkava klubi omanikuks, kirjutab The Guardian.

Miami klubil puudub veel ametlik nimi, kuid praeguseks on selge, et USA kõrgliigaga tahetakse ühineda 2020. aastaks. Viimati oli Miamis professionaalne jalgpalliklubi 2001. aastal.

“See on unistuse täitumine,“ teatas Beckham esmaspäevasel pressikonverentsil. “Olen saanud tippmängijatelt kõnesid. Mitmed on lubanud tiimiga liituda. Siiski oleme kõige rohkem huvitatud sellest, et meeskonnas oleks ka kohalikke noori mängijaid.“

Beckhami sõnul hakkavad Miami jalgpalliklubi armastama miljoni inimesed.