Cristiano Ronalo uusaastasoov: vabaneda tülikast vägistasmisüüdistusest

Ronaldo käib kohut endise kooliõpetaja Kathryn Mayorgaga, kes väidab, et Ronaldo vägistas teda 2009. aasta juunis ühes Las Vegase hotellitoas. Jalgpalluri advokaadid on lubanud kliendi õiguste eest seista kasvõi ülemkohtuni välja.

"Näha, kuidas need uudised mu perekonda pahandasid, tegid mulle haiget, aga nad teavad, et ma poleks millekski selliseks võimeline," rääkis Ronaldo kodumaa väljaandele Record. "Ma olin täiesti rahulik ja väga kindel, et kõik saab peagi selgeks."

Pärast Mayorga kohtusse pöördumist mullu septembris on Las Vegase politsei kinnitanud, et on avanud uurimise veel kuues väidetavas seksuaalrünnaku juhtumis.

Intervjuus Recordile nimetas Ronaldo ühtlasi oma hooaja tipphetked. "2018. aasta kõrghetk? Mu viies Meistrite liiga trofee ja kolmas järjestikune Madridi Realiga. Aga ma ei saa mainimata jätta liitumist Juventusega, kus mind koheldi väga hästi," rääkis ta.

"Olen iga päeva kõrgeimal tasemel jalgpalli mängimise suhtes entusiastlik. Tunnen entusiasimi iga päev tehes seda, mida ma kõige rohkem armastan. Olen motiveeritud endast igas trennis maksimumi andma. Tahan veel areneda ja aidata oma meeskonnal trofeesid võita."

"Mul pole ühtegi aastat või eesmärki, mis mind lõpetama sunniks. Tunnen, et saan igas aspektis väga hästi hakkama ning ma jätkan seda tööd veel mõned aastad. Individuaalsed tiitlid pole mu kinnisidee. Kõige tähtsam on võita kollektiivseid karikaid ja meeskonda aidata. Ma pole silmakirjalik ega ütle, et ma pole õnnelik, kui ma neid (individuaalseid tiitleid - toim) võidan, aga see pole maailma lõpp, kui nii ei lähe. Ma austan hääletajate otsust, aga arvan, et numbrid räägivad ise enda eest," viitas Ronaldo horvaat Luka Modrici Ballon d'Or'i võidule.