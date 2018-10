"Eitan kindlalt kõiki süüdistusi, mis minu vastu on esitatud. Vägistamine on jälestusväärne kuritegu, mis on vastu kõigele sellele, mida ma toetan ja mille eest seisan. Soovin küll oma nime puhtaks pesta, aga keeldun osalemast meediatrallist, mis on loodud inimeste poolt, kes soovivad minu arvelt ennast upitada," säutsus Ronaldo.

"Minu puhas südametunnistus lubab mul kõikide uurimiste lõppu rahumeelselt oodata."

34-aastane ameeriklanna Kathryn Mayorga väidab, et vutitäht vägistas ta 2009. aasta juunis Las Vegases.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 3, 2018