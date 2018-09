"Cristiano Ronaldo olevat end alasti peegli ees imetlenud ja öelnud: Lionel Messi küll nii hea välja ei näe!"

Üks lugu puudutab ka Cristiano Ronaldot. Crouch väidab, et Ronaldo endine Manchester Unitedi tiimikaaslane Rio Ferdinand on rääkinud, et Unitedis mängides olevat Ronaldo aeg-ajalt paljalt peegli ees seisnud, käega juustest läbi tõmmanud ja ennast imetlenud: "Vau, ma olen nii ilus!"

Teised mängijad olevat seepeale Ronaldot tögama hakanud ja muuhulgas väitnud, et olgu ta ilus, aga Lionel Messi on ikka parem mängija. Portugallane olevat seepeale õlgu kehitanud ja öeldnud. "Aga Messi ei näe nii hea välja..."