Cristiano Ronaldo lahkub Realist solvavalt väikese hinnasildi tõttu?

Hispaania väljaanne Marca avaldab põhjuse, miks Cristiano Ronaldol on suur soov lahkuda Madridi Realist.

Kõige taga olla inimlik solvumine.

Maailma parimale jalgpallurile läks kõvasti hinge, et Real on valmis teda "kopikate" eest müüma. Ronaldo väljaostu hinnaks pakuti tühised 100 miljonit eurot. Samal ajal on teada, et Neymarist oli Barcelona nõus loobuma 222 miljoniga. Kes on aga Neymar rekorditemasina Ronaldo kõrval?

Reali juhtkond laseks Ronaldol minna, kui ostjaks poleks mõni otsene konkurent. Hispaanlastele meeldiks eelkõige USA või Hiina variant. Ent üha valjemalt ja üha rohkematest allikatest kõlab hoopis diil Torino Juventusega. Hind 100 miljonit on alla neelatav, ka 33aastase mängija eest.

Juventuse endine peadirektor Luciano Moggi usub, et tehing on juba sõlmitud. Ronaldo läbis meditsiinilise testi Münchenis. Ametlikke kinnitusi esialgu pole, seni on tegemist puhtal kujul kõlakatega.

