Cristiano Ronaldo ema sai väga halva uudise

64-aastane Dolores Aveiro suutis 2007. aastal rinnavähi juba ühe korra tagasi lüüa, kuid nüüd tunnistas nelja lapse ema, et haigus on naasnud.

"Minu teist rinda opereeriti Madridis, mulle tehti kiiritusravi ja nüüd võitlen oma elu eest," avaldas Aveiro.

Enne seda oli Ronaldo ema rünnanud Kathryn Mayorgat, naist, kes süüdistab jalgpallitähte Las Vegases toimunud vägistamises.

"Usun selle juhtumi juures oma poega. Kui see naine sinna hotellituppa läks, ei teinud ta seda sellepärast, et kaarte mängida. Ta läks sinna, et midagi teha. Ma tunnen oma poega."

2009. aastal annetas Ronaldo 100 000 eurot haiglale, mis aitas toona tema ema elu päästa - selle rahaga ehitati haiglasse vähikeskus.

Ronaldo isa José Dinis suri alkoholi liigtarvitamise järel 2005. aastal.