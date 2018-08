Cristiano Ronaldo debüüt Serie A-s lükkub nädala võrra edasi

Mängude ärajätmise põhjuseks on Genoa sillavaring, milles hukkus 39 inimest. Itaalia on leinas.

Laupäeval toimub matusetseremoonia ning on üsna kindel, et mõlemad laupäevaks planeeritud Serie A kohtumised Chievo - Juventus ja Lazio - Napoli lükatakse edasi. Juventuse president Andrea Agnelli on andnud kohalikule meediale mõista, et Juventus matusepäeval mängida ei soovi.

Kindlasti lükkuvad edasi ka pühapäeval toimuma pidanud Genoa ja Genoa Sampdoria kohtumised. Genoa pidi võõrsil mängima AC Milaniga, Sampdoria kodus Fiorentinaga.