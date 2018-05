Cristiano Ronaldo avaldas kaitsja, kes talle karjääri jooksul kõige rohkem probleeme on valmistanud

Cristiano Ronaldo sõnul tuleb talle tema karjääri jooksul kõige rohkem probleeme valmistanud kaitsja ajast, kui portugallane mängis veel Premier League'is.

El Chiringuito TV-le antud intervjuus tõdes Ronaldo, et just Ashley Cole on mängija, kelle vastu on tal kõige raskem mängida olnud. Ronaldo Inglismaa-perioodil sai ta Cole'i vastu mängida esmalt kohtumistes Arsenaliga, 2006. aastal siirdus inglane Chelsea ridadesse.

37-aastane Cole pole sealjuures veel karjääri lõpetanud: ta jätkab mängimist MLS-i klubis Los Angeles Galaxys.

See pole esimene kord, kui Ronaldo on Cole'i hea sõnaga meenutanud. 2016. aastal Coach Magazine'ile antud usutluses tõdes portugallane: "Aastate jooksul oleme Ashley Cole'iga pidanud palju vägevaid lahinguid. Ta ei anna sulle sekundikski hingamisruumi. Oma võimete tipus oli ta sedavõrd kõva mängija: kiire, jõulise taklamisega... Teadsid alati, et tema vastu ei saa lihtne olema."