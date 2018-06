Cristiano Ronaldo ajas Reali ninamehed vihaseks, läbirääkimised katkesid

Viiel aastal maailma parimaks jalgpalluriks valitud Cristiano Ronaldo on ajanud oma nõudmistega vihale Madridi Reali juhtkonna. Läbirääkimised on katkenud, vahendab Marca.

Portugallane nõuab varasemast oluliselt suuremat sissetulekut, mis temasugusele erakordsele mängijale oleks vääriline. Senine 21 miljonit eurot on ilmselgelt liiga vähe. Alandavalt vähe.

Real on valmis maksma 25 miljonit. Ronaldo tahab 30 miljonit. See oleks isegi suuremeelne vastutulek. Väidetavalt on Pariisi Saint-Germain valmis ründajale maksma 45 miljonit eurot aastas. Real saaks sõbrahinna ehk kolmandiku võrra odavamalt.

Cristiano Ronaldo mängib Madridi Realis alates 2009. aastast. Novembris 2016 sõlmitud leping seob teda klubiga 2021. aastani. Samas on võimalik aeg-ajalt tingimusi üle vaadata ja vaadete mittesobivuse korral eri teed minna.