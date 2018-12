Copa Libertadoresi finaal on taas ohus: kumbki tiim ei soovi Madridis mängida, River lausa keeldub

Raul Ojassaar reporter RUS

River Plate'i fännid Foto: Marcos Brindicci, Reuters/Scanpix

Mõni päev tagasi teatas Lõuna-Ameerika jalgpalliliit CONMEBOL, et River Plate'i ja Boca Juniorsi vahelise Copa Libertadorese finaali teine kohtumine, mis pidi esialgu toimuma möödunud nädalavahetusel Buenos Aireses, on üle viidud Madridi, kus see peaks 9. detsembril aset leidma Santiago Bernabeu staadionil. Nüüd on kahtluse all ka see toimumiskoht ja -kuupäev: kumbki tiim ei soovi seal mängida, River teatas klubi kodulehel lausa, et keeldub Madridis platsile tulemast.