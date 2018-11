Copa Libertadoresi edasi lükatud finaal toodi Madridi Reali kodustaadionile

Kahe Argentina klubi River Plate'i ja Boca Juniorsi mäng toodi Buenos Airesest ära seal eelmisel nädalal puhkenud mässu tõttu. Boca Juniorsi mängijad olid bussiga vastasklubi huligaanidest mööda sõitnud saanud kaela kivirahe ning jäid ka politsei pisargaasi pilve sisse. Paljud mängijad tundsid end halvasti või said vigastada. River Plate'i klubi trahviti vägivalla eest rohkem kui 350 000 euroga.

Mängu Madridi toomise taga on Hispaania peaminister Pedro Sanchez, kes kirjutas juba teravate sündmuste ajal Twitteris, et Hispaania on valmis tulist matši oma pinnal võõrustama.

Mõlema klubi fännidele antakse Madridi mänguks võrdselt pileteid.

Copa Libertadorese kordusmatši on nimetatud suurimaks mänguks Argentina klubijalgpalli 127-aastases ajaloos. Avamäng lõppes 2:2 ning rahutustest polnud pääsu sealgi.

Enne mängu Madridi üle viimist arutati selle pidamist ka Kataris Dohas. Inglise meedia eesotsas The Suniga teataski eile kindlalt, et mäng toimub 8. detsembril ning järgmise 24 tunni jooksul kinnitatakse toimumispaigaks Khalifa International Stadium. Mängu võitja jäänuks sel juhul Lähis-Idasse, sest juba ülejärgmisel nädalal tehakse Abu Dhabis algust FIFA klubide MM-iga.

