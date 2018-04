Chelsea väravavaht kaebab Belgia koondise ekstreeneri kohtusse

Londoni Chelsea väravavaht Thibaut Courtois on otsustanud kohtusse kaevata endise Belgia koondise peatreeneri Marc Wilmotsi, kes süüdistab teda ja ta isa algkoosseisude meediasse lekitamises.

Hiljutises intervjuus beIn Sportsile ütles pärast 2016. aasta EM-i amesti vabastatud Wilmots, et kahtlustas alati Courtois'd meediale siseinfo jagamises. "Kui ma teen kell 18 valiku ja 18.15 on see sotsiaalmeedias väljas, siis on see probleem. See tähendab, et mängija on koosseisu välja andnud. Mitmed Prantsuse ajakirjanikud teatasid mulle, et Courtois' isa tegi seda. See tähendab, et sa ei austa oma kodumaad!" ütles Wilmots.

"See annab su vastasele lisaaega. Ta saab sinu jaoks ette valmistuda. Ta teab kõike. Ja see on väga dramaatiline. 2014. aasta MM-il Brasiilias ei juhtunud seda kordagi."

Courtois andis juba samal päeval vastulöögi oma Twitteri kontol: "Wilmots leivtab avalikult - ja sugugi mitte esimest korda - süüdistusi, mis kahjustavad minu ja mu isa mainet ning me otsustasime laimamise eest hagi sisse anda."

Väravavahi isa Thierry Courtois lisas: "Ma pole kunagi tiimi kossseise ühegi ajakirjanikuga jaganud. Olles ise olnud tippmängija (võrkpallur - toim) ja Euroopa tasemel klubi taustajõud ning tean, kui delikaatne see on. Mu tiimikaaslased ja mängijad teadsid seda samuti. Ma vihkan lekkeid."