Chelsea jääb peatreenerita? Itaalia jalgpalliliidu esimeseks valikuks on Conte

Itaalia jalgpalliliidu president Carlo Tavecchio ütles otsekoheselt, et nende esimene valik peatreeneri kohale on rahvusmeeskonna endine juhendaja Antonio Conte.

Hetkel Chelseat treeniv Conte lahkus rahvuskoondise peatreeneri kohalt 2016. aasta EMi järel, kus itaallased võitsid kaheksandikfinaalis tiitlikaitsja Hispaania, kuid jäid veerandfinaalis penaltiseerias alla Saksamaale. Conte mantlipärija Giampiero Ventura ebaõnnestus aga lõppenud valiksarjas täielikult, jättes Itaalia järgmise aasta MM-finaalturniirilt kõrvale.

Kui ajaleht Gazzetta Dello Sport küsis Tavecchiolt, keda alaliit sooviks näha vallandatud Ventura asemel, vastas president: "[Massimiliano] Allegri, [Roberto] Mancini, [Carlo] Ancelotti... Ma ütleks, et läheb soojemaks. Ja Conte - tulikuum!"

Juventust juhendav Allegri on end juba peatreeneri kandidaadi kohalt taandanud, teatades, et soovib Torino tippklubis jätkata. Peterburi Zeniidi bossi Roberto Mancini ja hooaja alguses Müncheni Bayernist vallandatud Carlo Ancelotti plaanid on hetkel veel ebaselged.

Conte kohta kirjutab Gazzetta Dello Sport, et kuigi itaallane viis Chelsea mullu Inglismaa meistriks, pole ta oma eluga Londoni tippklubis sugugi rahul.