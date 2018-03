Carlo Ancelotti tahab naasta Premier League`i

Tipptreener Carlo Ancelotti andis Itaalia Jalgpalliliidule mõista, et neil ei maksa koondise uue peatreeneri otsimisel temaga arvestada, sest ta ootab Premier League`i tippklubide pakkumist.

Ancelotti on olnud tööta alates eelmise aasta septembrist, kui ta vallandati Müncheni Bayernist.

Tänavuselt jalgpalli MMilt üllatuslikult eemale jäänud Itaalia on peatreenerita alates novembrist, kui ametist lahkus Gian Piero Ventura. Itaalia alaliit pole varjanud, et nende kandidaatide nimistus on nii Ancelotti, praegune Chelsea juhendaja Antonio Conte kui Peterburi Zeniiti treeniv Roberto Mancini.

ItaSportPressi andmetel hoiab Ancelotti pingsalt silma peal Chelsea ja Arsenali klubil, kes võivad hooaja lõpus loobuda vastavalt Conte ja Arsene Wengeri teenetest.