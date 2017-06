Briti tabloid: kõiki 2014. aasta MM-il osalenud Venemaa jalgpallikoondislasi süüdistatakse dopingutarvitamises

Briti tabloid The Mail avaldas täna artikli, kus väidetakse, et kõiki 2014. aasta MM-il Venemaa koondist esindanud jalgpallureid kahtlustatakse dopingupruukimises.

Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) on väidetavalt alustanud uurimist seega 23 mängija suhtes. Neist viis - Juri Žirkov, Maksim Kanunnikov, Deniss Glušakov, Igor Akinfejev ja Aleksandr Samedov - kuuluvad rahvusmeeskonda ka käimasoleval Maailmajagude karikaturniiril.

Lisaks 23 koondislasele on uurimise all ka 11 mängijat, kes tol hetkel rahvusmeeskonda ei kuulunud.

Maailma Antidopingu Agentuuril (WADA) tekkis huvi Vene jalgpallurite vastu kuuldavasti seetõttu, et viimased andsid dopinguproove mitteregulaarsete vahedega. Tabloid väidab, et FIFA omab kõigi mängijate kohta ka detailseid tõendeid, muuhulgas e-maile, kus on juttu näiteks uriiniproovide lahjendamisest.

Lõpliku tõe selgumiseni kulub küllap veel omajagu aega. Põhjalikke muudatusi pole vaja tulemustes aga niikuinii teha, sest venelased jäid Brasiilias toimunud MM-il oma alagrupis kolmandaks ega pääsenud edasi.