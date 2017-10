Brasiilia legend: ma olin parem kui Ronaldo ja Messi

Brasiilia jalgpallikoondise endine ründetäht Romario peab end väravate löömises oluliselt paremaks mängijaks kui tänased tähed Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi.

"Väravate arvult edestan neid mõlemaid üle kahe korra. Samas on selge, et nende mängu iseloom on teistsugune," lausus karjääri jooksul 1003 väravat löönud Romario Globoesporte`le.

"Täna on Ronaldo ja Messi maailma parimad, nagu ka Neymar. Nad on võitnud suure hulga karikaid, kuid kui tagasihoidlikkus kõrvale jätta, siis saan öelda, et vaatamata nende võidetud auhindadele olin ma omas elemendis neist ikkagi parem," lisas brasiillane, kes aitas rahvuskoondise 1994. aastal maailmameistriks.

Brasiilia koondises lõi Romario 70 mänguga kokku 55 väravat. Klubikarjääri jooksul tegi ründetäht Euroopas ilma PSV Eindhoveni ja Barcelona koosseisus.