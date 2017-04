Brasiilia koondislane astus Hiinas reklaami tehes korralikult ämbrisse

Endine Tottenhami ja praegune Guangzhou Evergrande klubi poolkaitsja Paulinho astus Hiinas üles reklaamklipis, kus promos koos Jaapani pornonäitlejaga ühte ennustamisfirmat. Mõlemad pahed - pornotööstus ja ennustamine - on Hiinas aga illegaalsed.

Klubi on 28-aastase Brasiilia jalgpallikoondislase kõvasti pihtide vahele võtnud, kuna pallur ei teavitanud oma tööandjat taolisest haltuuraotsast poole sõnagagi. Paulinho ise väidab, et ei teadnud, millega tema kaasnäitleja elatist teenib ning on pärast asja avalikuks tulemist ennustamisportaaliga kõik suhted katkestanud.

"Alustasime Paulinho suhtes sisejuurdlust niipea, kui skandaalist läbi meedia teada saime," seisis Guangzhou Evergrande väljastatud pressiteates. "Pärast esialgset uurimist avastasime, et Paulinho nõustus ennustamisfirmat reklaamima ilma klubit sellest teavitamata, mis peaks olema esimene asi, mida enne sellise diili vastuvõtmist teha."

2015. aastal Tottenhamist lahkunud poolkaitsja on Hiinas 75 mänguga löönud 19 väravat, kuid tema edasine karjäär Aasias sattus skandaali tõttu tõsise löögi alla. Brasiilia koondises on Paulinho alates 2011. aastast pidanud 47 kohtumist.