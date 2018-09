Brasiilia koondise peatreener soovitas Donald Trumpil end jalgpalliga kurssi viia

Delfi Sport RUS

Tite näitab, et Brasiilial on viis MM-tiitlit Foto: JIM WATSON, AFP/Scanpix

Brasiilia jalgpallikoondise peatreener Tite alustas Washingtonis toimunud pressikonverentsi sellega, et tuletas USA president Donald Trumpile meelde, et brasiillased on viiekordsed maailmameistrid.