Brasiilia jalgpalluril lõikas genitaalid maha ja kõri läbi oma naise eest kätte maksnud ärimees

Politseil on kolm kahtlustatavat, 38-aastane ärimees Edison Brittes Junior, tema naine Cristiana Brittes ja nende 18-aastane tütar Allana Brittes.

Edison rääkis Brasiilia telekanalile Bandeirantes, et jalgpallur üritas tema naist vägistada. See olevat juhtunud tema tütre sünnipäevapeol, mille käigus lukustas Freitas end Cristianaga ühte ruumi ning kui mees selle lahti muukida suutis, leidis ta end lahti riietanud jalgpalluri tema appi karjuva naise pealt.

"Tegin seda, mida iga mees oleks teinud. See oleks võinud olla teie enda tütar, õde, naine või ema. Antud juhul oli see minu naine, kellega ma olen abielus olnud 20 aastat," rääkis Edison.

"Meedia võib rääkida palju asju. Mu naisel polnud Danieliga mingit pistmist, tütrest rääkimata. Kuulujutud võivad ringleda, aga tõde tuleb alati päevavalgele. Ma tean, mida ma tegin. Ma tahan, et kõik mõtleksid sellele, mida nad oleksid valmis oma perekonna ning väikse ja õrna naise kaitseks tegema. Kui ma ta oma naise pealt maha tirisin ja põrandale viskasin, hoidsin ma ära vägistamise."

Kohalik meedia teatas, et Daniel oli oma sõpradele saatnud sõnumeid, milles ta hooples, kuidas ta Allana sünnipäevapeol kohe "tema ema sööma läheb". Ajakirjanduses on avaldatud ka pilt, kuidas Daniel teadvusetu naise kõrval naeratab. Sellegi olevat ta oma sõpradele saatnud. 18-aastane tüdruk kinnitas reporteritele, et tutvus Danieliga aasta tagasi, kuid pole temaga kunagi suhtes olnud.

Daniel Correa Freitas on esindanud Brasiilia tippklubisid Botafogo ja Sao Paulo, kahel viimasel aastal oli ta laenul erinevates madalamate liigade klubides.